247 - A Petrobrás concluiu nessa quinta-feira (26) a venda do campo de Albacora Leste, na Bacia de Campos, para a PetroRio. Um negócio de R$ 8,4 bilhões, que pode ser o último ativo a ser vendido pela estatal nos próximos anos. A informação sobre a conclusão da venda foi publicada pela coluna de Lauro Jardim.

A PetroRio passa a deter 90% de Albacora, que em 2022 produziu em média 29 mil barris de óleo por dia.A empresa é sócia da Repsol Sinopec Brasil, dona do restante do campo.

A estatal iniciou as tratativas para o negócio antes de escolher, nessa terça, o senador Jean Paul Prates (PT-RN), eleito para a presidência da estatal. O parlamentar foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de defendeu uma política mais intervencionista na Petrobrás no sentido de fazer a empresa retomar investimentos no País e, em consequência, garantir parte de um projeto de soberania nacional.

Após o golpe de 2016 contra Dilma Rousseff (PT), inocentada pelo Ministério Público Federal (MPF) e por técnicos do Senado, os governos Michel Temer (2026-2018) e Jair Bolsonaro (2019-2003) entregaram uma parte da Petrobrás para investidores estrangeiros, que passaram a ter mais participação na exploração de petróleo. O resultado foi inflação no Brasil provocada pela alta do dólar e falta de geração de empregos em empreendimentos que poderiam ter mais participação do governo e não de empresários do exterior.

