Ao menos 160 mil estão recebendo o auxílio emergencial de forma irregular

247 - A Controladoria-Geral da União (CGU) identificou que cerca de 160 mil pessoas estão recebendo irregularmente o auxílio emergencial de R$ 600 pagos pelo governo federal por causa da pandemia do novo coronavírus.

Segundo o ministro da CGU, Wagner Rosário, nesta lista estão desde sócios de empresas com empregados cadastrados no programa de auxílio, donos de carros avaliados em mais de R$ 60 mil, proprietários de embarcações, pessoas físicas que doaram mais de R$ 10 mil nas últimas campanhas eleitorais e até pessoas com domicílio fiscal em outros países.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, a CGU está cruzando diferentes bancos de dados para tentar identificar as fraudes para poder cortar os pagamentos feitos indevidamente.

No início de maio, o Ministério da Defesa anunciou que cerca de 73,2 mil teriam recebido o auxílio emergencial de forma indevida.

