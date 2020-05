Enquanto 17 milhões aguardam resposta, 190 mil militares recebem auxílio de R$ 600 de forma irregular

Total de 189.695 militares receberam o benefício do auxílio emergencial de R$ 600, somando R$ 113,8 milhões. Em nota, o Ministério da Defesa informou que iniciou uma investigação para apurar possíveis irregularidades no processo edit

247 - Enquanto 17 milhões de trabalhadores informais têm seu cadastro “em análise” para recebimento do auxílio emergencial de R$ 600 durante a pandemia de coronavírus, 189.695 militares receberam o benefício de forma irregular.

Em nota, o Ministério da Defesa informou ter identificado que militares vinculados à pasta receberam o benefício durante a pandemia e que iniciou uma investigação para apurar possíveis irregularidades no processo.

“O Ministério da Defesa informa que foi identificada, com o apoio do Ministério da Cidadania, a possibilidade de recebimento indevido de valores referentes ao auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal no período de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, por integrantes da folha de pagamentos deste Ministério”, diz a nota.

Segundo o jornalista Vicente Nunes, do Correio Braziliense , dados do governo revelam que 189.695 militares da ativa receberam o auxílio emergencial, totalizando R$ 113.816.990,00.

