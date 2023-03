Após ouvir proposta fiscal de Haddad, Alckmin defende redução dos juros

Alckmin alertou que o custo elevado do capital inibe investimentos edit

247 - O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, defendeu a redução da taxa de juros no Brasil para aumentar a competitividade e avalia que o novo arcabouço fiscal vai facilitar esse processo. O desenho da proposta foi apresentado a ele nesta terça-feira (14) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Para se reduzir os juros é preciso ter responsabilidade fiscal. Agora, no próximo mês, o governo estará encaminhando ao Congresso Nacional a ancoragem fiscal, levando em consideração três fatores: a evolução da dívida, o primário e o gasto, fazendo a combinação dos três fatores. Tenho muita confiança que vamos iniciar, daqui para a frente, a redução da taxa de juros. E com a redução da taxa de juros, mais investimento e crescimento da economia ― afirmou em evento da Confederação Nacional do Comércio.

Alckmin alertou que o custo elevado do capital inibe investimentos e é fundamental reduzir as taxas para que o país tenha ganhos de competitividade, que se reverterão em crescimento e geração de emprego e renda, informa O Globo.

