Banco central suíço empresta US$ 54 bilhões ao Credit Suisse para tentar evitar crise financeira global

Apoie o 247

ICL

(Reuters) – O Credit Suisse disse nesta quinta-feira que tomará empréstimos de até 54 bilhões de dólares do banco central suíço para reforçar a liquidez e a confiança dos investidores depois que uma queda em suas ações intensificou os temores sobre uma crise bancária global.

O anúncio do banco com sede em Zurique ajudou a reverter algumas das pesadas perdas do mercado de ações e restaurou a confiança nos mercados financeiros mais amplos, que foram afetados na quarta-feira e no comércio da Ásia na quinta-feira, com os investidores preocupados com possíveis corridas aos depósitos bancários globais.

Em seu comunicado, o Credit Suisse disse que exerceria uma opção de empréstimo do banco central de até 50 bilhões de francos suíços (US$ 54 bilhões). Isso ocorreu após garantias das autoridades suíças na quarta-feira de que o Credit Suisse atendeu "aos requisitos de capital e liquidez impostos a bancos sistemicamente importantes" e que poderia acessar a liquidez do banco central, se necessário.

O Credit Suisse é o primeiro grande banco global a receber uma ajuda de emergência desde a crise financeira de 2008 e seus problemas levantaram sérias dúvidas sobre se os bancos centrais serão capazes de sustentar sua luta contra a inflação com aumentos agressivos nas taxas de juros.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.