Bolsonaro conta a primeira mentira de 2022, culpando o PT pelo alto preço dos combustíveis

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - Entra ano, sai ano, e o presidente Jair Bolsonaro não perde alguns hábitos. Ainda nas primeiras horas do primeiro dia de 2022, o mandatário extremista de direita já lançou a mentira inaugural do ano: brasileiros pagam gasolina caríssima para pagar dívida da Petrobras, insinuando culpa do PT.

O clichê infantil e falso, inacreditavelmente usado por um presidente da República, despertou a fúria de muitos internautas, que imediatamente “lembraram” ao chefe de Estado radical que o valor cobrado pelos combustíveis faz parte da política de preços da Petrobras, que ao atrelar o óleo brasileiro aos valores dolarizados praticados no mercado internacional, o fez unicamente para aumentar o lucro dos acionistas.

“A dívida bruta da Petrobrás, em 2021, caiu de U$ 160 bilhões para U$ 60 bilhões. Essa queda (100 bi), em parte, foi quitada com lucro na venda de combustíveis que você paga nos postos em todo o Brasil”, disse Bolsonaro no começo da postagem, feita no Facebook. A nítida intenção de distorcer a realidade e a impressão de que o presidente tenta justificar os preços pornográficos dos combustíveis com bobagens que seus seguidores adoram ouvir fez muita gente reagir.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE