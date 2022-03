Bolsonaro diz que Petrobras deve reduzir lucro para evitar alta nos combustíveis

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro defendeu, nesta quinta-feira (3), que a Petrobras reduza lucros para evitar uma alta brusca de combustíveis, diante da crise geopolítica causada pela guerra na Ucrânia.

O ocupante do Palácio do Planalto diz que não pode interferir na petroleira, mas diz que a empresa sabe o que tem que fazer para colaborar para que o preço do combustível não dispare no Brasil, informa a Folha de S.Paulo.

Na quarta-feira, o presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, disse à Reuters que a empresa analisa a pressão de alta da cotação do barril de petróleo, mas por enquanto não há nenhuma decisão tomada quanto a ajustes nos preços dos derivados.

Segundo ele, após o início da guerra na Ucrânia, o mercado do petróleo ficou "nervoso" e com muitas "incertezas".

