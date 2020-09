Brasil é um dos três países do mundo que mais gastam com salários e pensões para militares

Estudo da Instituição Fiscal Independente (IFI), ligada ao Senado, faz uma comparação com os países que integram a Otan. Gastos do Brasil são superados apenas pela Grécia e Croácia edit

Revista Fórum - O Brasil está entre as três nações que, proporcionalmente, mais gastam com salários e pensões para militares, segundo estudo da Instituição Fiscal Independente (IFI). O levantamento divulgado na última quinta-feira (3) faz uma comparação com os países que integram a Organização do Tratado doAtlântico Norte (Otan), a principal aliança militar ocidental.

O Brasil aparece atrás apenas da Grécia e da Croácia, segundo dados de 2018. As despesas com os militares em missões no exterior representaram 74,3% de todos os gastos do Ministério da Defesa no ano passado e, há dois anos, foram 76,7%. O IFI é vinculado ao Senado Federal.

O estudo foi apresentado no mesmo dia em que o governo Jair Bolsonaro entregou ao Congresso a sua proposta de reforma administrativa, que não inclui os militares. O setor segue regras próprias e, como na reforma da Previdência, foi poupado de qualquer redução nos ganhos e benefícios. Pelo contrário, projeto separado aumentou o pagamento dos militares com reajuste nos chamados “penduricalhos”.

