Brasil registra recorde de 30% dos desempregados em busca de trabalho há mais de dois anos, diz Ipea

Apoie o 247

ICL

247 - Um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apontou que o Brasil chegou ao quarto trimestre de 2021 com mais de 30% dos cerca de 12,1 milhões de desempregados em busca de uma vaga há dois anos ou mais, o maior porcentual de pessoas nessa situação em toda a série histórica iniciada em 2012.

Segundo a Carta de Conjuntura publicada nesta segunda-feira, 28, pelo Ipea, "em que pese a melhora no dinamismo da ocupação, o aumento do tempo de permanência no desemprego mostra que a situação do mercado de trabalho continua desafiadora".

Atualmente, o percentual de desemprego é de 11,2% (12 milhões de pessoas). Os dados mostraram que, no primeiro trimestre de 2021, entre todos os desempregados, 23,5% estavam procurando trabalho há dois anos ou mais. A proporção subiu para 25,7% no segundo trimestre e para 28,9% no terceiro trimestre, até atingir o patamar de 30,3% no quarto trimestre do ano passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE