Caio Paes de Andrade é eleito presidente da Petrobrás

Apoie o 247

ICL

247 - O Conselho de Administração da Petrobrás aprovou, em uma reunião extraordinária realizada nesta segunda-feira (27), o nome de Caio Mário Paes de Andrade para presidir a companhia e para ocupar uma das cadeiras do colegiado. Segundo o jornal O Globo, Andrade foi eleito por 8 votos a favor e dois contra para o conselho e por sete a favor e três contra para ocupar a presidência da petroleira. Ele será o quarto presidente da companhia no governo Jair Bolsonaro.

A reunião do conselho começou na manhã desta segunda-feira (27) após o nome de Paes de Andrade receber o aval positivo do Comitê de Elegibilidade (Celeg), - órgão consultivo que analisa se o indicado está apto para a função - na última sexta-feira (24), apesar de não preencher todos os requisitos técnicos previstos em lei.

Caio Mário Paes de Andrade foi indicado para o comando da Petrobrás após a demissão de José Mauro Coelho, há cerca de um mês, e será o quarto presidente da estatal do governo Jair Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Política de preços da Petrobrás

A atual política de preços da companhia, baseada no Preço de Paridade de Importação (PPI), eleva o custo dos combustíveis no Brasil aos patamares do mercado internacional. Vendendo seus produtos a preços internacionais e mantendo o mesmo nível de despesas, a Petrobrás atinge lucros exorbitantes às custas dos consumidores brasileiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE