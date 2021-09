Caixa e Banco do Brasil desistem de deixar a Febraban por manifesto em defesa da democracia

Apoie o 247

247 - A Caixa e o Banco do Brasil recuaram da intenção de deixar a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em função de um manifesto em defesa da democracia e das instituições elaborado pela entidade. A possibilidade de saída dos bancos públicos foi feita pelos dirigentes das instituições por considerarem o documento como crítico ao governo de Jair Bolsonaro.

De acordo com reportagem do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, a decisão foi revista após a Febraban emitir um comunicado afirmando que "o assunto está encerrado e com isso não ficará mais vinculada às decisões da Fiesp, que, sem consultar as demais entidades, resolveu adiar sem data a publicação" do manifesto.

Ainda segundo a Febraban, o texto cumpriu o objetivo, apesar de não ter sido publicado o objetivo, em função da repercussão dada ao caso.

