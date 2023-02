Campos Neto fazia previsões de vitória de Bolsonaro em grupos de whatsapp

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, usava a rede social para divulgar estatísticas favoráveis à vitória de Jair Bolsonaro no pleito presidencial de 2022 edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, usou as redes sociais para projetar a vitória de Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial do ano passado, diz a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

“Campos Neto costumava levar ao grupo previsões estatísticas que eram aguardadas pelos colegas. Nelas, o presidente do BC afirmava que, baseado em estatísticas, tinha certeza de que Jair Bolsonaro seria reeleito”, destaca a reportagem.

Até o começo deste ano, Campos Neto participava de um grupo de WhatsApp intitulado "Ministros de Bolsonaro" e vem sendo alvo de duras críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de integrantes do governo federal, pela manutenção da taxa básica de juros em 13,75%. O Banco Central foi declarado independente do governo federal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.