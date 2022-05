Ciro Gomes volta a agredir Lula e a espalhar fake news sobre a economia durante seus governos

Apoie o 247

247 - O candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, voltou a agir como linha auxiliar do bolsonarismo nesta terça-feira (31) ao atacar novamente o ex-presidente Lula (PT), fazendo uso inclusive de fake news para tal.

Ele repete a falsa simetria entre Lula e Jair Bolsonaro (PL) e diz que os governos do petista foram marcados por uma suposta destruição da condição produtiva brasileira.

Os governos Lula foram marcados por forte expansão econômica e industrial, refletida na prosperidade do povo brasileiro durante aquela época. Entre 2002 e 2010, período em que o país foi governado por Lula, o crescimento médio do PIB foi de 3,7% ao ano. Na mesma ocasião, o crescimento médio do PIB per capita foi de 2,4% ao ano. Em 2013, já depois de Lula passar a Presidência para Dilma Rousseff (PT), o Brasil teve o maior PIB per capita da história.

Ciro Gomes, que não alcança os dois dígitos nas pesquisas eleitorais, tem ampliado cada vez mais suas agressões contra Lula, segundo dados estatísticos da consultoria Bites, compilados pelo jornal O Globo. Enquanto isso, bolsonaristas celebram o discurso do pedetista contra Lula, o líder em todas as pesquisas, com possibilidade real de vencer o pleito já no primeiro turno e colocar um ponto final no governo Jair Bolsonaro (PL).

