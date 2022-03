CNC: confiança do comércio cai 1,3% em março

Apoie o 247

247 - A inflação elevada, catapultada pelo conflito armada na Ucrânia, que sufoca suprimentos globais, e o consequente crédito mais caro deixaram o comerciante brasileiro menos otimista em março, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) caiu 1,3% em relação a fevereiro, depois de já ter recuado 1,2% no período anterior. O indicador marca 118 pontos, ainda na zona considerada de satisfação dentro da escala de 0 a 200.

"Na passagem de fevereiro para março, todos os três componentes do Icec registraram perdas: a percepção das condições atuais piorou em 1,6%; as expectativas encolheram 1,2%; e as intenções de investimento caíram 1,1%", destaca o Estado de S. Paulo.

