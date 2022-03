Com alta de combustíveis no Brasil, motoristas correm para abastecer carros na Argentina e no Paraguai

O preço médio do litro de combustível é de R$ 4,50 em solo argentino, perto de Foz do Iguaçu (PR), onde alguns estabelecimentos já cobram o litro acima de R$ 7 edit

Apoie o 247

ICL

247 - Brasileiros que moram no município de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, fizeram filas, nessa quinta-feira (10), para abastecer seus carros de gasolina na Argentina. Do lado de lá da fronteira, o preço médio do litro de combustível é de R$ 4,50. Na cidade paranaense, alguns estabelecimentos já cobram o litro acima de R$ 7.

Os motoristas de Foz do Iguaçu também foram abastecer no Paraguai, onde o preço médio da gasolina é de R$ 5,18 o litro, de acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (11) pelo portal G1.

A Petrobrás anunciou, nessa quinta, aumento de 18,77% para a gasolina e o 24,9% para o diesel. O gás de cozinha também passa de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, um reajuste de 16%. Os reajustes passam a valer a partir desta sexta-feira (11).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná (Paranapetro) destacou que o "aumento que terá grande impacto para consumidores, o mercado e a economia em geral".

"Desde o final de semana algumas distribuidoras já começaram a aumentar os preços de venda para os postos, antes de qualquer anúncio oficial de elevação na Petrobras, alegando uma maior entrada de combustíveis importados no mercado", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um dos líderes da greve dos caminhoneiros em 2018, Wanderlei Alves, conhecido como Dedeco, disse que motoristas devem fazer manifestações contra os aumentos dos combustíveis e "parar o país".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE