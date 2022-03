Com gasolina superando R$ 10, Bolsonaro diz que situação dos combustíveis no Brasil está "menos grave"

Ao contrário do que alega Bolsonaro, o Brasil está longe de ter os combustíveis mais baratos do mundo edit

247 - Jair Bolsonaro afirmou que a alta nos preços dos combustíveis é um problema mundial, mas que a situação no Brasil está” menos grave”. “É no mundo todo. No Brasil, está menos grave”, disse Bolsonaro a apoiadores na saída do Palácio do Alvorada, de acordo com o Metrópoles. A declaração foi feita menos de um mês depois da Petrobrás anunciar um mega aumento nos preços que resultou em uma alta de 18,76% da gasolina e de 24,93% sobre o diesel.

Com o reajuste, que entrou em vigor no dia 11 de março, o preço médio da gasolina vendida para as distribuidoras passou de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro. Para o diesel, o preço médio subiu de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro. O gás de cozinha também sofreu um reajuste de 16,1%.

Um estudo da consultoria Global Petrol Prices, porém, contradiz a afirmação de Bolsonaro ao apontar que os combustíveis comercializados no Brasil possuem um dos mais preços mais altos em nível mundial.

O levantamento aponta que, dos 170 países e territórios analisados o Brasil, ocupa a 90ª posição, atrás de países como Estados Unidos e Paraguai. Hong Kong é o mais caro. Considerando apenas a gasolina, o país fica em 81º lugar.

