Com Guedes e Bolsonaro, Brasil completa seis meses com inflação acima de dois dígitos

Revista Fórum - O Brasil do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ministro da Economia Paulo Guedes está há um semestre com inflação ao consumidor acumulada acima de 10%, apontam dados divulgados nesta sexta-feira (11) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A última vez que o fenômeno ocorreu foi entre 2002 e 2003, logo após o final do governo de Fernando Henrique Cardoso e início do governo Lula.

Na época, a inflação acumulada em 12 meses ficou em dois dígitos durante 13 divulgações, de novembro de 2002 a novembro de 2003, sob efeito da pressão do câmbio em meio a turbulências da área política.

Leia a íntegra na Fórum.

