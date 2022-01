Com Temer e Bolsonaro, construir casa no Brasil ficou quase 50% mais caro

Apoie o 247

ICL

247 - O custo do metro quadrado na construção de uma casa no Brasil ficou quase 50% mais alto nos últimos cinco anos. No mesmo período, a inflação acumulada foi de 28,15%. A escalada dos preços e a asfixia e extinção dos programas de habitação popular como Minha Casa Minha Vida tornaram o sonho da casa própria num pesadelo para milhões de famílias.

Segundo o Sinapi (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) mostram que, do fim de 2016 para o fim de 2021, o valor médio do metro quadrado de uma construção subiu 47,43%, indo de R$ 1.027,30 para R$ 1.514,52 -a informação é do UOL .

Os valores consideram as despesas com mão de obra e material. Não entram na conta gastos com terrenos, projetos e licenças, entre outros.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE