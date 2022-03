Conflito de interesses: Castello Branco assume direção de empresa que comprou poços da Petrobrás vendidos em sua gestão

"Será que a atuação de Castello Branco, lá atrás, no momento das vendas e privatizações de cada campo que compõe a nova empresa, já não estava contratada?", questiona o Sindipetro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Roberto Castello Branco assumiu a direção da 3R Petroleum, empresa que comprou campos maduros da Petrobrás quando ele era o presidente da estatal. Castello Branco já é membro independente do conselho de administração e do comitê financeiro da companhia.

Embora a lei não o enquadre como criminoso, uma vez que Castello Branco cumpriu o chamado "período de quarentena", de 6 meses após deixar o cargo, a situação evidencia conflito de interesses e "porta giratória", aponta o Sindicato dos Petroleiros do RJ.

"Será que depois de um ano fora da Petrobrás o ex-presidente esqueceu ou apagou de sua memória todos as informações estratégicas sobre as atividades da Petrobrás? Será que Bolsonaro e Paulo Guedes deram alguma pílula azul para Castello apagar de sua memória e HDs informações privilegiadas? Será que a atuação de Castello, lá atrás, no momento das vendas e privatizações de cada campo que compõe a nova empresa, já não estava contratada?", questiona o Sindipetro-RJ.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Sindipetro mapeou os negócios fechados entre a Petrobrás e a 3R Petroleum durante a gestão de Castello Branco, entre 2019 e março de 2021. Estes são:

Polo Peroá

Polo de Macau

Fazenda Belém

Polo Ventura

Campos na Bacia Potiguar (Polo Pescada)

Polo Recôncavo (confira detalhes sobre cada poço aqui).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE