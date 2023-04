Em 96 dias de governo, Lula engordou reservas internacionais em US$ 21,972 bilhões

Apoie o 247

247 - Dados do Banco Central apontam que o Brasil engordou as reservas internacionais em US$ 21,972 bilhões em 96 dias de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, “o Brasil fechou 2022 com US$ 324,7 bilhões em reservas internacionais. Foi o último dado do governo Bolsonaro. Quando assumiu, em 2019, o capitão encontrou as reservas em US$ 390,5 bilhões. Ou seja, em quatro anos torrou US$ 65,807 bilhões”.

Jair Bolsonaro (PL) foi o único presidente que não aumentou as reservas internacionais brasileiras desde 2003, quando o presidente Lula assumiu a chefia do Executivo Federal pela primeira vez, quando se compara o primeiro e o último dia de governo de cada um dos ocupantes do Palácio do Planalto.

Quando Lula assumiu o primeiro mandato, em 2003, as reservas internacionais brasileiras somavam US$ 16,3 bilhões. Oito anos depois, após o término do segundo mandato, o volume era de U$ 288,6 bilhões.

