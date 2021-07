Em busca de apoio, Bolsonaro promete desbloquear 'todos' os recursos de ministérios

247 - Jair Bolsonaro afirmou que irá descontingenciar "todos" os recursos dos ministérios.A iniciativa está atrelada ao aumento da arrecadação federal que, segundo ele, "subiu assustadoramente". O ex-capitão, porém, não detalhou os valores e nem quando a decisão entrará em vigor.

“Conseguimos no dia de ontem aqui com Paulo Guedes e vários outros ministros também, como a arrecadação tem aumentado assustadoramente...Estou até preocupado positivamente, óbvio né, a arrecadação subiu assustadoramente, nós resolvemos descontingenciar todos os recursos previstos no orçamento dos ministérios, todos”, disse Bolsonaro nesta quarta-feira (21), em entrevista à rádio Jovem Pan Itapetininga, de acordo com O Globo.

