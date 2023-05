Em Londres, Lula anuncia que vai agir contra privatização da Eletrobrás: "desmontar absurdos"

Presidente questiona votos limitados da União na empresa e denuncia aumento salarial de diretores: "como é possível, num país que tem 33 milhões com fome, conviver com isso?" edit

247 - Em entrevista coletiva em Londres, o presidente Lula (PT) anunciou que seu governo pretende entrar com ações contra a privatização da Eletrobrás. Vale lembrar que o governo e a Advocacia-Geral da União (AGU) entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando trechos da privatização da companhia nesta sexta-feira (5) .

Durante fala a jornalistas no início da tarde deste sábado (horário de Brasília), Lula ressaltou que sua administração já está tentando 'desmontar absurdos' envolvidos no processo da venda da empresa de energia: "eu não entrei contra a privatização da Eletrobrás. Eu ainda pretendo entrar. O que entrei foi o seguinte: ela foi privatizada e o Estado tem 43% das ações e nós só temos 8% dos votos. Veja se é possível uma coisa dessa".

"A segunda coisa é que na privatização da Eletrobrás, se o governo quiser comprar ações de volta, terá que pagar três vezes o preço oferecido a outro comprador. É isso que foi feito. Além de que os diretores aumentaram seus salários de R$ 60 mil para R$ 360 mil por mês. E um conselheiro, para fazer uma reunião, ganha R$ 200 mil por mês. Como é possível, num país que tem 33 milhões de pessoas passando fome, conviver com uma situação dessa?", contestou Lula.

"Por isso que, esses absurdos, eu vou tentar desmontá-los", concluiu o presidente.

