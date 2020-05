Europa vai retaliar Brasil por política ambiental desastrosa de Bolsonaro

Os órgãos dirigentes do bloco europeu preparam medidas que vão atingir em cheio a economia brasileira, devido à política ambiental desastrosa do governo Bolsonaro edit

247 - A Europa vai tomar medidas que podem ser prejudiciais ao agronegócio brasileiro, afetando em cheio a exportação de produtos para o velho continente.

O motivo é a rejeição europeia às políticas ambientais do Brasil, que aumentou sob o governo de Jair Bolsonaro, notório no mundo pelo desleixo para com a floresta amazônica e outros biomas.

Um plano para proteger as florestas tropicais, em elaboração pela Comissão Europeia, visa incentivar o consumo de commodities de cadeias de abastecimento livres de desmatamento. A ideia é combater o “desmatamento importado”, informa o jornal Valor Econômico.

Segundo a reportagem, as principais commodities que o Brasil exporta deverão ser enquadradas como risco de contribuir para o desmatamento de florestas tropicais. São elas: soja, gado (carne e couro), milho, café, cacau, óleo de palma e borracha, dizem fontes em Bruxelas, sede do bloco europeu.

Os riscos para o Brasil são elevados, ainda mais com a desmoralização da política ambiental. É nesse contexto que o projeto de lei 2633/2020, o “PL da Grilagem”, reativou riscos de retaliação contra produtos brasileiros.

