Exclusivo: vaza áudio do banqueiro André Esteves, que revela como ele influi na Câmara e no Banco Central (assista)

247 – Um áudio inédito do banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual, revela como pensa o homem mais poderoso do Brasil, que, num ato falho, foi apresentado por Paulo Guedes, ministro da Economia, como novo secretário do Tesouro Nacional . Na conversa com clientes do banco, que foi gravada e obtida pelo 247, Esteves ataca a ex-presidente Dilma Rousseff, elogia Michel Temer e diz que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o procurou no dia em que vários secretários de Paulo Guedes pediram demissão. Além de dono do BTG Pactual, Esteves é também dono da Editora Abril, que publica Veja e Exame, embora assuma ser dono apenas da revista econômica. No áudio, ele diz que o Brasil está barato e que a moeda brasileira está excessivamente desvalorizada. Na conversa, ele fala praticamente como dono do Brasil e diz que, mesmo com eventual vitória do ex-presidente Lula, teremos "dois anos de Roberto Campos Neto", presidente do Banco Central. Sobre as eleições presidenciais de 2022, ele diz que Jair Bolsonaro é favorito desde que fique calado. Lula, na sua visão, terá chances caso se movimente em direção ao centro e se aproxime de um nome como Henrique Meirelles, mas revela sua preferência pelo PSDB. Confira toda a fala de André Esteves: