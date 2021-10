Em ato falho, Guedes cita nome do banqueiro André Esteves como novo secretário do Tesouro (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, cometeu uma gafe durante pronunciamento nesta sexta-feira (22), ao lado de Jair Bolsonaro.

Guedes disse que, no lugar de Bruno Funchal, que pediu demissão do cargo de secretário especial do Tesouro e Orçamento, estaria entrando o banqueiro André Esteves.

O ministro admitiu ter cometido "ato falho", e explicou que quis dizer Esteves Colnago, que será o novo secretário do Tesouro.

Veja:

Em ato falho, Paulo Guedes anuncia André Esteves, ao invés de Esteves Colnago, como novo secretário do Tesouro. pic.twitter.com/dsG2P32PSJ PUBLICIDADE October 22, 2021

Colnago foi ministro na gestão Michel Temer. Atualmente, ele faz a articulação do Ministério da Economia com o Congresso Nacional.

