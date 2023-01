Fiesp diz que Josué Gomes segue como presidente da entidade

Apoie o 247

247 - A Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) divulgou uma nota nesta quinta-feira (19) negando que Josué Gomes tenha sido removido da presidência da entidade.

Gomes está no exercício de suas funções, conforme o estatuto, diz a Fiesp. A imprensa divulgou amplamente na segunda-feira (16) que o empresário foi destituído do cargo.

"A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) informa que Josué Gomes da Silva é o presidente da entidade e está no exercício pleno de suas funções, conforme determinam os estatutos vigentes", diz o comunicado enviado à imprensa.

Na ocasião, uma assembleia extraordinária aprovou a demissão de Gomes da presidência da entidade. Votaram pela destituição representantes de 47 sindicatos, 2 se abstiveram e 1 votou contra, totalizando 50 votos. No entanto, no início da reunião, havia 89 delegados de 80 sindicatos.

Segundo a Folha de S. Paulo, aliados do presidente da federação consideram que a assembleia não tem valor legal, por ter sido realizada depois que Gomes e cerca de outros 30 representantes sindicais já tinham deixado o prédio da Fiesp. A defesa de Gomes considera que faltou quórum e consenso na assembleia que o destituiu.

Na noite de quarta-feira (18), integrantes do comitê que organizou o ato pela democracia de 11 de agosto do ano passado publicaram uma nota de solidariedade a Gomes.

Os membros do comitê pró-democracia manifestaram “indignação com a insidiosa tentativa de afastamento de Josué Gomes”, que teria sido “perpetrada por alguns representantes de sindicatos patronais da entidade”.

"Causa particular repulsa o fato de que pese contra a permanência de Josué Gomes na presidência da instituição o seu apoio ao ‘Manifesto em Defesa da Democracia e da Justiça’, organizado por este Comitê, e lido no dia 11 de agosto de 2022, no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo São Francisco”, diz trecho da nota.

