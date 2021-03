Fracasso econômico do governo Bolsonaro e pandemia fizeram investimento estrangeiro despencar em 2020

Investimento Direto no País (IDP) foi de US$ 34 bilhões no ano passado, contra US$ 69 bilhões em 2019, diz o Relatório Trimestral de Inflação, divulgado nesta quinta-feira (25) pelo Banco Central edit

247 - O fracasso da política econômica do governo Jair Bolsonaro, capitaneada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, associada ao avanço da pandemia, fez com que o Investimento Direto no País (IDP) ficasse no patamar de US$ 34 bilhões no ano passado, contra US$ 69 bilhões no exercício anterior. Os dados constam do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado nesta quinta-feira (25) pelo Banco Central (BC).

Ainda segundo o documento, o fluxo do IDP para países emergentes, com exceção da China, sofreu uma redução média de 37% entre o segundo e o terceiro trimestres de 2020, quando em comparação com o mesmo período do ano anterior. “Essa queda é comparável ao pior momento da crise financeira global de 2008 e 2009”, ressalta o BC.

O relatório desmente a declaração feita em setembro do ano passado por Jair Bolsonaro. Na ocasião, durante um discurso na Organização das Nações Unidas (ONU), ele afirmou que os investimentos diretos no Brasil haviam crescido ao longo do primeiro semestre.

De acordo com o BC, os investimentos estrangeiros no país durante o primeiro semestre de 2020 somaram US$ 25,3 bilhões de IDP, bem abaixo do US$ 32,2 bilhões registrados no mesmo período de 2019.

