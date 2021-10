Gasolina sobe 3,3% em uma semana e chega a custar R$ 7,49 o litro, diz ANP

Com o último reajuste, o valor médio do litro do combustível nos postos do país é de R$ 6,32 e máximo de R$ 7,4, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Combustível (ANP). Em seis estados o preço da gasolina ficou acima de R$ 7 edit

247 - A Agência Nacional do Petróleo, Gás e Combustível (ANP) informou que o preço do litro do combustível nos postos do país aumentou 3,3% na semana passada, atingindo o valor médio de R$ 6,32 e máximo de R$ 7,49. O motivo foi o reajuste do preço da gasolina e do gás de cozinha (GLP) anunciado pela Petrobrás no começo do mês. A alta no valor da gasolina e do gás de cozinha foi de 7,2% e entrou em vigor em 9 de outubro.

De acordo com informações do portal G1, em seis estados o preço da gasolina ficou acima de R$ 7: Acre (R$ 7,30), Mato Grosso (R$ 7,04), Minas Gerais (R$ 7,17), Rio Grande do Sul (R$ 7,49), Rio de Janeiro (R$ 7,39), Piauí (R$ 7,15).

O preço do botijão de gás aumentou 1,8% nas revendas na última semana, atingindo o valor médio de R$ 100,44 e o valor máximo de R$ 135.

O diesel também sofreu reajuste, de 0,3% ante a semana anterior. O valor médio do litro combustível foi de R$ 4,97 e máximo, de R$ 6,41.

A ANP registrou, ainda, avanço nos preços do litro do etanol: 0,9%. O litro do combustível registrou preço médio R$ 4,81 e máximo, de R$ 7,09.

