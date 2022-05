Gazprom suspende envio de gás para a Europa por gasoduto que atravessa a Polônia

Anúncio foi feito após a Rússia impor sanções a várias empresas, incluindo a EuRoPol Gaz, proprietária da seção polonesa do gasoduto Yamal, em função da guerra na Ucrânia edit

247 - A Gazprom, estatal russa do setor de energia, anunciou que irá suspender as operações de envio de gás russo pelo gasoduto “Yamal”, que atravessa a Polônia, o que deverá aumentar o risco de uma crise energética na Europa. O anúncio foi feito após o Kremlin impor sanções a várias empresas estrangeiras, incluindo a EuRoPol Gaz, proprietária da seção polonesa do gasoduto, em função da guerra na Ucrânia.

“Foi estabelecida uma proibição de transações e pagamentos a favor de pessoas sob sanções, em particular, para a Gazprom, isso significa a proibição do uso de um gasoduto de propriedade da EuRoPol Gaz para transportar gás russo através da Polônia”, disse um representante da Gazprom, de acordo com a CNN Brasil.

No mês passado, a Gazprom interrompeu o fornecimento à empresa de gás polonesa PGNiG e à Bulgargaz, da Bulgária, após elas se recusarem a quitar os contratos em rublos em vez de euros ou dólares.

Nesta semana, a operadora ucraniana OGTSU anunciou que interromperia mais entregas a partir da quarta-feira (11), devido à presença dos “ocupantes russos” em uma seção do gasoduto na região de Lugansk.

