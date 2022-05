Ucrânia desliga gás com destino à Europa

Apoie o 247

ICL

Do RT - O conglomerado de gás russo Gazprom não recebeu confirmação de força maior ou quaisquer obstáculos ao trânsito contínuo de gás através de um entroncamento na região de Lugansk, disse a empresa na terça-feira, depois que a operadora ucraniana OGTSU anunciou que interromperia mais entregas a partir de 11 de maio, devido à presença dos “ocupantes russos”.

Os Serviços de Trânsito de Gás da Ucrânia (OGTSU) declararam força maior na terça-feira, dizendo que era impossível continuar o trânsito de gás através de um ponto de conexão e estação de compressão localizada na área de Lugansk. Como o pessoal da OGTSU “não pode realizar o controle operacional e tecnológico” sobre o ponto de conexão Sokhranovka e a estação de compressão de Novopskov, a empresa não pode continuar cumprindo suas obrigações contratuais, disse.

O gás desta conexão não será aceito no sistema de trânsito da Ucrânia a partir das 7h de quarta-feira, disse a OGTSU. A Sokhrankovka responde por quase um terço do gás russo que transita pela Ucrânia para a Europa – até 32,6 milhões de metros cúbicos por dia – segundo as operadoras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Gazprom não recebeu confirmação de força maior ou interrupção das operações em Sokhranovka ou Novopskov, disse o porta-voz da empresa, Sergey Kupriyanov, nesta terça-feira. Ele acrescentou que os especialistas ucranianos tiveram acesso total a ambas as instalações o tempo todo, e não houve reclamações sobre isso anteriormente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Kupriyanov também disse que a Gazprom foi notificada pela empresa de gás da Ucrânia Naftogaz que, se a Rússia continuar fornecendo gás através da Sokhranovka, Kiev reduzirá o volume no ponto de saída na mesma quantidade, confiscando efetivamente o gás.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora a OGTSU tenha proposto redirecionar o gás para Sudzha, um conector localizado na região de Sumy e controlado pelo governo ucraniano, Kupriyanov disse que isso era “tecnologicamente impossível”.

“A distribuição de volumes está claramente definida no acordo de cooperação datado de 30 de dezembro de 2019, e o lado ucraniano está bem ciente disso” , disse ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Gazprom está cumprindo todas as suas obrigações com seus clientes europeus, com todos os serviços de trânsito de acordo com os termos do contrato e pagos integralmente, destacou Kupriyanov. Moscou continuou entregando gás para a Europa, incluindo trânsito pela Ucrânia, independentemente da operação militar em andamento e dos embargos contra a Rússia impostos pelos EUA e seus aliados na UE.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE