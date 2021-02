General no comando da Petrobras é mais uma derrota de Paulo Guedes

Bolsonaro demitiu Roberto Castello Branco, representante do mercado, assim como Guedes, para colocar um general em seu lugar edit

247 - A demissão do agora ex-presidente da Petrobras Roberto Castello Branco nesta sexta-feira (19) é mais uma derrota do ministro da Economia, Paulo Guedes, cada vez mais diminuído no governo Jair Bolsonaro.

Castello Branco, representante do mercado financeiro, assim como Guedes, deixa o posto e será substituído pelo general Joaquim Silva e Luna, que aumenta o número de militares no governo federal

"Só imagina agora a turminha do mercado vendo Bolsonaro tirar o cara deles da presidência da Petrobras e trocando por um general (mais um)... Quem com Bolsonaro fere, com Bolsonaro sera ferido", ironizou o economista Eduardo Moreira.

Um militar no comando da estatal pode representar uma derrota de Guedes também no plano de privatizações, visto que a ala militar, por vezes, se coloca contra a cessão de estatais à iniciativa privada, uma das grandes obsessões do ministro da Economia.

