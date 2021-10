Governo adiou anúncio do auxílio de R$ 400 após auxiliares de Guedes ameaçarem pedir demissão

Segundo a jornalista Carla Araújo, houve reação do secretário especial da Fazenda, Bruno Funchal, e do secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, à proposta de elevar o auxílio para R$ 400, com parte do recurso contabilizados fora do teto de gastos edit

247 - O anúncio do novo Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, com parte dos recursos fora do teto de gastos, queestava prevista para a tarde desta terça-feira (19), foi cancelado pelo governo depois que parte da equipe do ministro Paulo Guedes ameaçou pedir demissão em protesto contra a medida.

Segundo a jornalista Carla Araújo, colunista do UOL, houve reação do secretário especial da Fazenda, Bruno Funchal, e do secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, à proposta de elevar o auxílio para R$ 400, com parte do recurso contabilizados fora do teto de gastos.

"Nas palavras de um auxiliar de Bolsonaro, 'os homens que têm a chave do cofre ameaçaram pedir demissão'", disse a jornalista.

