Governo avalia subsidiar combustíveis em R$ 27 bilhões por três meses

A ideia seria de um subsídio levando em conta o preço de US$ 95 o barril de petróleo. Acima desse valor, o governo arcaria com R$ 300 milhões por ponto percentual de defasagem edit

247 - Ministros e autoridades do governo federal apresentaram, nesta terça-feira (8), uma proposta de subsídio para os combustíveis por três meses que pode custar cerca de R$ 27 bilhões aos cofres públicos. De acordo com o blog da Ana Flor, no portal G1, a ideia apresentada seria de um subsídio levando em consideração o preço de US$ 95 o barril de petróleo. Acima desse valor, o governo arcaria com R$ 300 milhões por ponto percentual de defasagem. O preço do barril alcançou quase US$ 130 nesta terça.

Os R$ 27 bilhões levariam em conta a possibilidade de o governo subsidiar até 30% de defasagem da Petrobrás. A estimativa é que os preços estejam com uma defasagem de quase 40%.

Os preços internacionais do petróleo devem aumentar, pois, nesta terça, os Estados Unidos, governados por Joe Biden, anunciaram nesta terça que não importarão mais o petróleo da Rússia, uma sanção contra o governo Vladimir Putin devido às ações militares de tropas russas na Ucrânia.

O preço da gasolina aumentou cerca de 46% em 2021, o do etanol, 58% e o do diesel, 45%, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP).

A reunião desta terça entre membros do governo brasileiro terminou sem acordo. Debateram sobre o tema os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Paulo Guedes (Economia), Bento Albuquerque (Minas e Energia). Também foram ao encontro os presidentes da Petrobrás, general Silva e Luna, e do Banco Central, Roberto Campos Neto.

