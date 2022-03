Guedes diz que brasileiros "têm um, dois iPhones" (vídeo)

No país que sofre com a carestia, o ministro da Economia se mostra descolado da realidade edit

247 - Em meio às recorrentes notícias de aumento da inflação, miséria e carestia, atreladas também ao aumento no preço dos combustíveis por causa da política de preços da Petrobrás adotada nos governos de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL), o ministro da Economia, Paulo Guedes, se mostra descolado da realidade.

Em evento em Brasília na sexta-feira (11), Guedes afirmou que "tem mais iPhones no Brasil do que população". "Os brasileiros têm um, dois iPhones”, afirmou.

No Brasil, país que voltou à fome com Bolsonaro, o modelo mais recente do iPhone custa cerca de R$ 7.300,00, mais de seis vezes o valor do salário mínimo: R$ 1.212,00.

Realidade: Mais da metade da população brasileira — 116 milhões de pessoas — vive com insegurança alimentar. Ao menos 19 milhões estão passando fome. pic.twitter.com/G4l3FwleS2 — Thiago Amparo (@thiamparo) March 12, 2022

