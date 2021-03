Guedes: 'Entro no supermercado, as pessoas me agradecem'

247 - Parece piada, mas não é. O ministro da economia de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, ignora inflação exorbitante nos alimentos e ainda diz que população agradece sua atuação na pasta quando vai aos supermercados.

“Eu entro no supermercado, as pessoas me agradecem. Isso me recompensa mais que qualquer elogio”, disse ele nesta sexta-feira (12), ao comentar a respeito de suas medidas ecnômicas.

