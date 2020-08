Guedes vive seu pior momento, mas não sai agora, diz Miriam Leitão

247 – "Não é a primeira vez que o ministro Paulo Guedes entra em zona de turbulência, mas esta é a pior crise. No governo, dizem que ele não sai, mas a tensão está aumentando. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em conversa com interlocutores internos, já avisou que concorda em 99% com o ministro Paulo Guedes. Não poderia ser o substituto na eventualidade da queda", diz a colunista Miriam Leitão , no Globo. "A solução, segundo eu soube no governo, será conseguir algum dinheiro este ano para atender aos ministros Rogério Marinho e Tarcísio de Freitas. E essa foi toda a discussão das últimas horas", afirma.

Miriam também pontua que o mercado já perdeu a visão "quase religiosa" que tinha sobre Paulo Guedes. "O que ouvi no governo e entre economistas do mercado: Paulo Guedes não sai agora, e é difícil substituí-lo. Roberto Campos Neto tem dito a quem o procura que concorda em quase tudo com Guedes. Um aviso de que não aceitaria ser o substituto", diz ela.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.