Guilherme Estrella: "o governo precisa imediatamente retomar o controle da Petrobrás"

Em entrevista concedida ao jornalista Mário Vitor Santos, o geólogo ressalta que não é possível seguir com uma estatal "esquartejada"; Confira sua participação na TV 247

247 - O geólogo Guilherme Estrella, ex-diretor de exploração e produção da Petrobras e um dos responsáveis pelo descobrimento dos poços de petróleo do pré-sal, participou do programa Forças do Brasil neste sábado (28) e ressalta que o novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, precisa imediatamente retomar o controle direto da estatal.

Estrella recorda que a estatal "vive uma experiência criminosa a partir do golpe de 2016”. “Vivemos um escombro de nação, proveniente de uma eleição fraudada. A Petrobras precisa ser um ponto central do governo Lula, não podemos aceitar essa Petrobras esquartejada, nossa indústria precisa ser recuperada do tal saque”.

“O governo não gere mais a companhia, o acionista majoritário não tem mais esse poder. Tanto que Lula tomou posse e a gasolina já aumentou”, indica.

