Haddad anuncia pacote de R$ 242,7 bi para reverter rombo deixado por Bolsonaro

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira (12) um pacote de medidas para melhorar as contas públicas deste ano em R$ 242,7 bilhões. O montante é suficiente para reverter o déficit deixado por Jair Bolsonaro.

Haddad aposta na reversão de desonerações e em medidas extraordinárias para elevar a arrecadação. Uma delas é um Refis para renegociar dívidas de pessoas físicas e de empresas com descontos.

O aumento da arrecadação traria R$ 192,7 bilhões aos cofres públicos, enquanto os cortes de despesas levariam a uma economia de R$ 50 bilhões.

O pacote fiscal foi assinados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto nesta quinta-feira, após reunião com Haddad e as ministras Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos).

Nesta quinta-feira, Haddad voltou a criticar medidas tomadas no apagar das luzes do governo Jair Bolsonaro. O ministro destacou o fato de o Orçamento aprovado para 2023 contar com 1,5% do PIB a menos em receitas em relação àquilo que se verificou no ano anterior.

Haddad disse que sua gestão terá uma agenda conjuntural de 90 dias, concentrada em medidas monitoradas cotidianamente com o objetivo de aproximar o nível de receitas e de despesas deste ano com as realizadas em 2022. (Com informações do InfoMoney).

