Importação e exportação da China crescem por 13 meses consecutivos

Rádio Internacional da China - O valor total da importação e exportação da China manteve o crescimento por 13 meses consecutivos, chegando ao melhor nível, informou nesta terça-feira (13) o diretor da Estatística e Análise da Administração Geral das Alfândegas, Li Kuiwen, em uma coletiva de imprensa.

Ele afirmou que, de janeiro a junho deste ano, o valor da importação e exportação totalizou 18,07 trilhões de yuans, aumentando 27,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Somente a exportação atingiu 9,85 trilhões de yuans, uma alta de 28,1% em termos anuais, e o valor da importação totalizou 8,22 trilhões de yuans, um aumento de 25,9%. Em junho, o comércio exterior da China registrou um crescimento de 22% em comparação com o mesmo período de 2020, chegando a 3,29 trilhões de yuans.

Segundo Li Kuiwen, no primeiro semestre do ano, a exportação de produtos mecânicos e elétricos foi satisfatória, com o valor total de 5,83 trilhões de yuans e um aumento de 29,5% ano a ano.

