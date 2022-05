Indicação do novo presidente da Petrobrás 'abre uma avenida para privatizar a empresa', diz Silva e Luna

Apoie o 247

247 - O general Joaquim Silva e Luna, que foi demitido da presidência da Petrobrás em abril por Jair Bolsonaro, afirmou que a escolha de Caio Paes de Andrade para comandar a empresa abre “uma avenida” para que a estatal seja privatizada.

“Está aberta a avenida da privatização, se quiserem”, disse Silva e Luna à coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles. Ainda segundo o militar, Paes de Andrade é um “preposto” do ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem planos de entregar a Petrobrás à iniciativa privada. Caio foi indicado para o cargo no lugar de José Mauro Ferreira, que ficou menos de dois meses no cargo.

Até ser indicado para presidir a companhia, Caio Paes de Andrade ocupava o cargo de secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, e também é considerado próximo do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, que também chegou ao cargo por meio da indicação de Paulo Guedes.

Ainda conforme Silva e Luna, a mudança no comando da Petrobrás não deverá causar impactos na política de preços da estatal, baseada na paridade do preço do petróleo no mercado internacional.

