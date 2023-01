Por unanimidade, Jean Paul Prates tem nome aprovado para a presidência da Petrobrás

Apoie o 247

247 - Indicado pelo presidente Lula (PT), Jean Paul Prates teve nesta quinta-feira (26) seu nome aprovado por unanimidade pelo conselho de administração da Petrobrás para assumir a presidência da companhia, informa a CNN Brasil. Prates renunciou a seu mandato de senador nesta manhã.

Por enquanto, Prates assume o comando da Petrobrás interinamente, até que uma Assembleia de Acionistas seja convocada, o que deve ocorrer até abril.

"Depois da oficialização de Jean Paul Prates no comando da Petrobrás, o governo Lula vai providenciar a mudança do Conselho de Administração, hoje de orientação bolsonarista, para alterar a estratégia da empresa. O objetivo é ter maioria no conselho para alterar também a composição da diretoria da empresa e implementar uma nova estratégia da política de preços da estatal que garanta lucratividade a ela e, ao mesmo tempo, incentivar a indústria brasileira", diz reportagem de Valdo Cruz, do g1.

