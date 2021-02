Judiciário libera Ford para demitir em massa na Bahia

247 - A Ford conseguiu revogar liminar que a proibia de fazer demissões em massa em Camaçari (BA) enquanto não chegasse a um acordo coletivo com os trabalhadores. Diante de recurso da empresa, o Judiciário liberou a companhia que está deixando o Brasil e demitir quantos trabalhadores quiser independente de acordo com o sindicato, informa o Painel da Folha de S.Paulo.A demissão é consequência da decisão da empresa de fechar fábricas no Brasil, anunciada em janeiro .

Com a liminar reformada, agora, a Ford não precisa mais aguardar aval do sindicato para fazer os cortes na Bahia.

Outra liminar, que determina a suspensão das demissões em Taubaté (SP) enquanto não houver o acordo, ainda está mantida.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.