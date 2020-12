Lemann quer agora formar administradores públicos

Homem mais rico do Brasil, o dono da Ambev diz querer melhorar a “governança” do setor público no Brasil edit

247 - O empresário Jorge Paulo Lemann, dono da Ambev e homem mais rico do Brasil, que apoia políticos de movimentos de “renovação política”, como Tábata Amaral, agora quer formar “gestores públicos”, segundo informa Bárbara Bigarelli, no Valor Econômico. “Doador e apoiador do Insper desde a fundação, o empresário Jorge Paulo Lemann participa diretamente da nova iniciativa da instituição de ensino para fomentar pesquisa acadêmica visando a formulação de novas políticas públicas no país. Em evento realizado ontem, o Insper lançou a ´Cátedra Fundação Lemann´, com o objetivo de formar uma massa crítica de talentos”, escreve a jornalista . Lemann diz querer melhorar a “governança do setor público no Brasil.”

