Levantamento com 30 moedas aponta que o real teve o pior desempenho cambial em 2020

Sputnik - A moeda brasileira, o real, teve o pior desempenho cambial em levantamento com dados de 30 moedas mundo afora ao longo de 2020.

Conforme publicou o portal G1, um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) aponta que o real teve o pior desempenho cambial dentre 30 moedas, incluindo a lira turca, o rublo e o peso mexicano.

No começo de 2020, cada dólar norte-americano valia R$ 4,02, sendo que em maio deste ano a cotação chegou a R$ 5,90, recuando para valores entre R$ 5,00 e R$ 5,11 no final do ano. Ao longo de 2020, a alta do dólar em relação ao real ficou em cerca de 35%.

Entre os fatores citados pela publicação para a desvalorização da moeda brasileira estão a queda na taxa de juros, a instabilidade política e o avanço da dívida pública.

O avanço da dívida brasileira seria um dos responsáveis por afastar o investimento do Brasil. Apenas no primeiro semestre de 2020, investidores retiraram US$ 31,252 bilhões (cerca de R$ 159 bilhões) em aplicações financeiras no país, um recorde na série histórica, iniciada em 1995.

Segundo o levantamento, considerando o período entre 31 de dezembro de 2019 e 30 de novembro de 2020, a variação cambial frente do real ao dólar dos Estados Unidos foi de -25,3%. Logo em seguida ficou a lira turca, com -23,9%, o rublo russo, com -18,8%, o rand sul-africano, com -9.6% e o peso mexicano, com -6,3%.

