Lula exonera ex-comandante da Marinha e ex-ministro Marcos Pontes de cargos na Camex

247 - O ex-comandante da Marinha Almir Garnier dos Santos e o ex-ministro de Ciência e Tecnologia Marcos Pontes foram exonerados do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) por determinação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No órgão, os bolsonaristas eram representantes da Presidência da República, o primeiro, na condição de titular e o segundo, de suplente. A alteração foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (15). Garnier e Pontes tinham sido nomeados para a Camex por Jair Bolsonaro (PL).

As duas vagas serão ocupadas pelos economistas Rodrigo Alves Teixeira (titular) e Bruno Moretti (suplente). Segundo o Metrópoles, "Teixeira é analista do Banco Central (BC) e atualmente exerce a função de secretário especial adjunto da Secretaria Especial de Análise Governamental (SAG) da Casa Civil. Já Bruno Moretti é analista do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e assessorava a liderança do PT no Senado Federal".

A Camex é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), chefiado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

