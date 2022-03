Lula explica por que a gasolina está cara; confira (vídeo)

O ex-presidente Lula (PT) culpou a privatização da BR Distribuidora e a dolarização dos combustíveis no Brasil pelos preços abusivos da gasolina e do diesel no País edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) culpou a privatização da BR Distribuidora e a dolarização dos combustíveis no Brasil pelos preços abusivos da gasolina e do diesel no País, em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, 10.

“Você sabe por que a gasolina está cara? Você sabe por que o óleo diesel está caro? É porque o Brasil tinha uma grande distribuidora chamada BR, que foi privatizada, e agora você tem mais de 400 empresas importando gasolina dos Estados Unidos a preço de dólar, quando nós temos autossuficiência e produzimos petróleo em reais”, afirmou.

Você sabe por que a gasolina está mais cara?



E hoje à meia-noite a Petrobras vai subir ainda mais os preços da gasolina e do diesel. pic.twitter.com/6ULaHOjfQs March 10, 2022

A Petrobrás anunciou na manhã desta quinta-feira, 10, uma elevação brutal nos preços de gasolina, diesel e GLP, o gás de cozinha, para as distribuidoras a partir desta sexta-feira, 11. O preço médio da gasolina passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 o litro, um aumento de 18,77%. Para o diesel, o valor irá de R$ 3,61 a R$ 4,51, alta de 24,9%.

O economista Marcio Pochmann alertou, em sua conta no Twitter, para os efeitos negativos do golpe contra Dilma Rousseff e da antiga Operação Lava Jato, dois fatores que resultaram no desmonte da Petrobrás e no consequente aumento dos preços dos combustíveis anunciado pela estatal.

"Gasolina muito mais cara no Brasil decorre da privatização da Petrobras e de sua distribuidora de combustíveis que permite que 400 empresas importem dos EUA, pagando em dólar, quando o Brasil é autosuficiente. Esse é o preços do golpe de 2016 e do trabalho da lava jato", escreveu o estudioso no Twitter.

Deposta pelo golpe de 2016, Dilma Rousseff alertou, em 2014, para os prejuízos ao povo brasileiro da equiparação dos preços da gasolina à cotação do dólar.

"É verdade que cada país, no caso de combustível, não renuncia a sua própria política de preços para beneficiar os seus consumidores e seus empresários. Se eu atrelo a política de preços da Petrobrás ou de qualquer lugar a qualquer fator ou dado internacional eu tenho que me perguntar primeiro como esse mercado funciona", disse ela no dia 5 de setembro de 2014, durante entrevista em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre.

