Lula promete zerar Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil

Reuters - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retomou, no programa de tevê desta segunda-feira, a promessa de zerar o Imposto de Renda de quem ganha até 5 mil reais.

Na inserção, que tem como tema a retomada do poder de compra dos brasileiros, a promessa é de “Imposto de Renda zero para quem ganha até 5 mil reais e desconto para classe média”.

A alteração no IR é um desejo do petista, que chegou a falar no tema, mas depois deixou de lado por falta de estudos de impacto na arrecadação. De acordo com uma fonte ouvida pela Reuters, o custo dessa medida pode ser compensado pela adoção da taxação sobre lucros e dividendos prevista na proposta de reforma tributária do partido.

