Lula se encontra com ministra do Trabalho da Espanha para discutir revisão da reforma trabalhista

247 - O ex-presidente Lula (PT) se reuniu nesta quarta-feira (30) com a vice-presidente e ministra do Trabalho e Economia Social da Espanha, Yolanda Díaz. Ela está no Brasil para debater direitos trabalhistas com Lula e centrais sindicais.

Com o objetivo de recuperar tais direitos, fortalecer o mercado interno, qualificar a mão de obra, aumentando a qualidade e a produtividade, a Espanha aprovou, a partir de um acordo envolvendo trabalhadores e empresários, uma revisão da reforma trabalhista feita pelo governo conservador de Mariano Rajoy. Lula já sinalizou querer fazer o mesmo no Brasil.

O último encontro com Yolanda Díaz foi a terceira reunião sobre o processo espanhol de revisão da reforma trabalhista da qual Lula participou. Ele já tinha se reunido com a ministra em Madri, em novembro, e feito uma reunião virtual com autoridades do governo espanhol em janeiro.

A reforma espanhola foi conduzida ao longo de negociações entre entidades de trabalhadores e empresários em diálogo durante nove meses, discutindo como dar mais estabilidade e direitos aos trabalhadores sem afetar a geração de emprego. Contratos temporários, por exemplo, ficaram limitados a atividades específicas, quando houver justificativas concretas.

Yolanda apontou a importância da mudança na cultura empresarial para as reformas. Os empresários, relatou a ministra, precisaram entender que mão de obra mais estável, motivada e qualificada resultava em negócios mais prósperos. Ela destacou também a necessidade de mecanismos para enfrentar crises como a pandemia e a guerra, e evitar demissões em massa em situações como essas, gerando crises econômicas imensas.

Segundo a ministra a maior tarefa para viabilização da revisão da reforma foi gerar confiança no diálogo entre empresários e trabalhadores, fortalecer as duas partes e fechar acordos confiáveis para ambos.

Lula também conversou com a ministra sobre os aplicativos cooperativos de transporte e entregas de Araraquara, apoiado pela prefeitura da cidade, que repassa valores maiores aos trabalhadores dos aplicativos que as big techs, como Ifood e Uber.

