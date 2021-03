Maior parte dos beneficiários receberão apenas R$ 150 no novo auxílio emergencial

247 - A maior parte dos beneficiários do novo auxílio emergencial receberão apenas R$ 150, de acordo com o Estado de S. Paulo. Com a inflação galopante, elevando o custo dos alimentos e fazendo com que o gás de cozinha chegue a R$ 100 em alguns casos, o auxílio será de pouca ajuda aos mais pobres diante da pandemia de Covid-19.

Serão 20 milhões de famílias, cerca de 43% do público-alvo do novo auxílio, enquadradas na categoria "unipessoal", ou seja, compostas por apenas uma única pessoa, e que receberão a cota mínima do benefício.

Outras 16,7 milhões de famílias, com mais de um integrante, receberão o valor de R$ 250. Receberão a maior parcela, de R$ 375, aproximadamente 9,3 milhões de mulheres que são as únicas provedoras de suas famílias.

O pagamento do benefício deve começar a ser feito em abril e terá quatro parcelas.

