TCU aprova privatização da Eletrobrás; governo espera concluir processo até maio

247 - Por 6 votos a 1, o Tribunal de Contas da União (TCU) deu nesta terça-feira (15) o primeiro aval à privatização da Eletrobras. O governo federal pretende fazer uma capitalização, ou seja, uma oferta primária de ações da Eletrobras na bolsa de valores.

Segundo o portal G1, a ideia é que a União deixe de ter cerca de 70% do capital votante e passe a ter em torno de 45%. A proposta prevê que nenhum acionista poderá votar com mais de 10% do seu capital.

O plenário do TCU aprovou a primeira etapa do processo de privatização em 15 de dezembro, mas houve pedido de vista (mais tempo para análise) do ministro Vital do Rêgo, que, nesta terça, votou contra a privatização.

Em seu voto, o ministro apresentou nesta terça-feira (15) ao tribunal um relatório sobre a Eletrobras e, conforme os cálculos apresentados por ele, o patrimônio, avaliado em R$ 67 bilhões, vale, na verdade, pelo menos R$ 130,4 bilhões.

